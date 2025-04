Unwetter sorgt in den Alpen für Chaos

Sitten: Heftige Schnee- und Regenfälle in den Alpen haben in der Schweiz, Italien und Frankreich für Chaos gesorgt. Mindestens zwei Menschen kamen ums Leben. Vor allem im Schweizer Kanton Wallis sorgten die Schnee- und Wassermassen sowie Erdrutsche und umgestürzte Bäume für Probleme: Zahlreiche Straßen wurden gesperrt; Mehrere Ortschaften waren ohne Strom. In Italien meldete der Wetterdienst heftigen Regen, der oberhalb von 1.800 Metern in Schnee überging. Der Wind erreichte Geschwindigkeiten von bis zu 110 Stundenkilometern. Die Autobahn zwischen Turin und Aosta stand teilweise unter Wasser und wurde gesperrt. In Frankreich wurde im Département Savoie an der Grenze zu Italien aufgrund starker Schneefälle die zweithöchste Lawinenwarnstufe ausgerufen. Mehr als 3.000 Haushalte waren am späten Nachmittag noch ohne Strom.

