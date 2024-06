Unwetter sorgt im Augsburger Umland für Überflutungen

Augsburg: Über den Süden Bayerns sind erneut schwere Unwetter hinweggezogen. In Augsburg und den angrenzenden Landkreisen liefen zahlreiche Keller voll, Unterführungen wurden überflutet. Einsatzkräfte mussten einige Menschen in Sicherheit bringen, die mit ihren Autos in die überschwemmten Bereiche gefahren waren. In Landsberg am Lech war die A96 für mehrere Stunden gesperrt, weil das Wasser kniehoch auf der Fahrbahn stand.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2024 06:00 Uhr