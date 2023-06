Unwetter sorgen in Teilen Deutschlands für Überschwemmungen

Meldungsarchiv - 23.06.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: In Teilen von Deutschland haben am Abend schwere Unwetter mit Sturm, Starkregen und golfballgroßen Hagelkörnern gewütet. Bäume stürzten um, Keller liefen voll, Straßen standen unter Wasser. Meldungen über Verletzte gibt es bisher nicht. In Duisburg in Nordrhein-Westfalen rettete die Feuerwehr mehrere Menschen aus Fahrzeugen, die auf überschwemmten Straßen feststeckten. Im hessischen Kassel standen Busse und Bahnen zeitweise komplett still. In Braunschweig in Niedersachsen zählte die Feuerwehr hunderte Einsätze. Die Deutsche Bahn sperrte mehrere Strecken, etwa zwischen Frankfurt und Wiesbaden. In Bahnhöfen standen Züge bereit, in denen gestrandete Reisende übernachten konnten. Auch in Bayern hatte das Unwetter Auswirkungen. Am Flughafen München fielen mehr als 20 Landungen aus. Abschnitte der Münchner S-Bahn waren zeitweise gesperrt. In Oberfranken war die B303 bei Bad Berneck durch Geröll aus einem nahen Steinbruch blockiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2023 06:00 Uhr