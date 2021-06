Unwetter sorgen für Überflutungen in Nürnberg

Nachrichtenarchiv - 09.06.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Heftige Unwetter haben gestern zahlreiche Regionen in Deutschland getroffen. Vor allem aus einigen Gebieten im Süden wurden am Abend Gewitter mit Starkregen gemeldet. Besonders betroffen war Nürnberg. In mehreren Unterführungen blieben Fahrzeuge im Wasser stecken, die Feuerwehr musste zahlreiche Personen aus ihren Fahrzeugen retten. In Langenneufnach im Landkreis Augsburg wurden Straßen unterspült, mehrere Keller liefen voll. Im Bodenseekreis in Baden-Württemberg führten schwere Gewitter mit Starkregen zu mehr als 60 Feuerwehreinsätzen innerhalb von drei Stunden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2021 07:00 Uhr