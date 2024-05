Unwetter sorgen für Überflutungen in Nürnberg

Nürnberg: Nach einem schweren Unwetter mussten in der mittelfränkischen Stadt am Abend zwei Menschen aus einer überfluteten Unterführung gerettet werden. Sie waren dort mit ihrem Auto stecken geblieben und hatten sich aufs Dach des Fahrzeugs gerettet. Außerdem befreite die Feuerwehr fünf Menschen aus einer vollgelaufenen Aufzugskabine in einem U-Bahnhof. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand. Durch den Regen und starke Gewitter liefen in Nürnberg auch zahlreiche Keller und Tiefgaragen mit Wasser voll. Mehrere Straßen wurden überschwemmt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2024 06:00 Uhr