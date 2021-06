Unwetter sorgen für Schäden in vielen Teilen Bayerns

Bundeswehr beendet Abzug aus Afghanistan

Kabul: Die Bundeswehr hat ihren Einsatz in Afghanistan beendet. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer bestätigte, dass die letzten Soldatinnen und Soldaten das Land verlassen haben und auf dem Weg nach Hause sind. Am Rande eines USA-Besuchs sagte sie, mit dem Abzug gehe ein historisches Kapitel zuende, ein intensiver Einsatz, der die Bundeswehr gefordert und geprägt und in dem sich die Truppe im Kampf bewährt habe. In den vergangenen knapp 20 Jahren waren insgesamt rund 150.000 Bundeswehr-Soldaten am Hindukusch im Einsatz, viele von ihnen mehrfach. 59 deutsche Soldaten kamen dort ums Leben. Für Deutschland ist es damit der tödlichste Militäreinsatz seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Seit Beginn des Abzugs der NATO-Truppen Anfang Mai hat sich die Sicherheitslage vor Ort wieder deutlich verschlechtert, weil die radikal-islamischen Taliban wieder auf dem Vormarsch sind.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.06.2021 22:45 Uhr