Unwetter setzt Altstadt von Landshut unter Wasser

30.06.2021 03:00 Uhr

Landshut: Heftige Unwetter haben in Bayern immense Schäden angerichtet. Besonders betroffen ist die Stadt Landshut. Feuerwehr und Rettungsdienst sind zu knapp 650 Einsätzen ausgerückt. In Teilen der Stadt stand das Wasser in Straßen und Kellern, Stromkästen und Öltanks wurden beschädigt, Autos weggeschwemmt, Bäume stürzten um. Auch in Schwaben, Oberbayern und der Oberpfalz waren Polizei und Feuerwehr im Dauereinsatz. Einige Bahnstrecken sind gesperrt. Berichte über Verletzte gibt es nicht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.06.2021 03:00 Uhr