Unwetter setzen Teile Siziliens unter Wasser

Palermo: Heftige Regenfälle haben Teile der italienischen Insel Sizilien unter Wasser gesetzt. In der Region Messina fiel laut Angaben der Behörden binnen vier Stunden so viel Regen wie sonst in einem Monat. Die Wassermassen lösten Erdrutsche aus, viele Autos wurden mitgerissen. Die Feuerwehr musste eingeschlossene Einwohner mit Booten aus den Häusern holen. Auch auf in der Region Kalabrien auf dem Festland gab es heftige Unwetter. Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, zuhause zu bleiben.

