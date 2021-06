Unwetter setzen Altstadt von Landshut unter Wasser

Löw reagiert enttäuscht auf Ausscheiden der Nationalmannschaft bei der EM

London: Der scheidende Bundestrainer Jogi Löw hat enttäuscht auf das Ausscheiden der Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft reagiert. Im Achtelfinale verlor die DFB-Auswahl gegen England mit 0:2. Im Anschluss sagte Löw, man habe sich mehr erhofft, er könne aber niemandem einen Vorwurf machen. Nach dem Ende seiner 15-jährigen Ära als Bundestrainer will sich Löw eine Auszeit nehmen. Sein Nachfolger wird Hansi Flick. Kapitän Manuel Neuer dankte Löw und sagte, er habe eine klasse Ära geprägt. Und dass es heute so zu Ende gehe, so Neuer, sei natürlich schade und auch sehr traurig. Im Viertelfinale in Rom am Samstag trifft England auf die Ukraine. Die Mannschaft setzte sich mit 2 zu 1 nach Verlängerung gegen Schweden durch.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2021 23:00 Uhr