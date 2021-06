Unwetter richten in Teilen Bayerns Schäden an

Nachrichtenarchiv - 06.06.2021 22:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bayreuth: Nach Starkregen sind die Feuerwehren in Oberfranken teils im Dauereinsatz gewesen. Wie die Polizei dem BR sagte, gab es am Nachmittag zahlreiche Unwetter-Einsätze. Schwerpunkt sei - wie schon gestern - Bindlach im Landkreis Bayreuth. Viele Keller seien vollgelaufen. Die Ortsdurchfahrt von Dressendorf musste den Angaben zufolge gesperrt werden, auch anderswo kam es zu Behinderungen. Bei Gößweinstein im Landkreis Forchheim kam es zu einem Erdrutsch. Bei Vilseck in der Oberpfalz setzte ein Blitzschlag Bahnschranken außer Betrieb. Im Landkreis Dillingen waren mehrere Straßen unpassierbar, außerdem liefen Keller voll Wasser.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.06.2021 22:30 Uhr