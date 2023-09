Unwetter richten in Spanien schwere Schäden an

Madrid: Angesichts teils sintflutartiger Regenfälle gelten in weiten Teilen Spaniens weiterhin Warnungen der Behörden: Die Menschen sind aufgerufen, extrem vorsichtig zu sein und zuhause zu bleiben. Besonders betroffen sind die Regionen Valencia, Aragon und Katalonien. In Madrid galt bis Mitternacht die Warnstufe rot. Am Wochenende hatte Starkregen zu Überschwemmungen geführt. Straßen wurden zerstört, zahlreiche Häuser sind nicht mehr bewohnbar. Zwei Menschen kamen in den Unwettern ums Leben. Der spanische Wetterdienst hat für heute noch keine Entwarnung geben, hofft aber, dass das Schlimmste vorbei ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2023 07:00 Uhr