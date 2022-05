Unwetter richten in Nordrhein-Westfalen starke Schäden an

Nachrichtenarchiv - 20.05.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paderborn: Unwetter haben im östlichen Nordrhein-Westfalen massive Schäden angerichtet. In Paderborn wurden Dächer abgedeckt und Bäume entwurzelt. Die Polizei spricht momentan von mindestens 30 Verletzten. Im nahegelegenen Lippstadt waren zeitweise in einem Freizeitbad 120 Badegäste eingeschlossen, weil umgestürzte Bäume den Eingang blockierten. In einem anderen Stadtteil ist durch den Sturm die Spitze eines Kirchturms heruntergestürzt. Die Feuerwehr ist mit 200 bis 300 Kräften im Einsatz. Heftige Gewitter gab es auch in Bayern: Die Leitstelle Ansbach meldet mehr als 100 wetterbedingte Einsätze im westlichen Mittelfranken. Im Raum Nürnberg sind zahlreiche Bäume auf Gleise gefallen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2022 20:00 Uhr