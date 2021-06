Unwetter richten große Schäden in Süddeutschland an

Nachrichtenarchiv - 22.06.2021 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wolfratshausen: Vergangene Nacht haben schwere Gewitter in Bayern zahlreiche Schäden angerichtet. Im Stadtgebiet Wolfratshausen zerstörten golfballgroße Hagelkörner Front- und Heckscheiben von Autos, Dachfenster und Dachziegel. Verletzte gibt es offenbar keine. Zu rund 50 Einsätzen wurden Polizei und Rettungskräfte in Niederbayern gerufen, vor allem wegen überfluteter Keller oder Ästen und Geröll auf den Straßen. In Augsburg konnten viele Menschen wegen einer Kirchenglocke nicht schlafen, die nach einem Blitzschlag rund eine Stunde lang läutete. Im Alb-Donau-Kreis waren die Notrufleitungen überlastet, Menschen mussten minutenlang am Telefon warten. Auf der Autobahn A8 kam es am Abend zu Unfällen wegen Aquaplaning, zwei Personen wurden leicht verletzt. Die Deutsche Bahn meldet außerdem Oberleitungsstörungen zwischen Neufahrn und Freising sowie im Raum Dachau.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.06.2021 10:45 Uhr