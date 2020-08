Unwetter nördlich von Regensburg sorgt für Überschwemmungen

Nachrichtenarchiv - 02.08.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Regensburg: Ein heftiges Unwetter hat heute Nachmittag nördlich von Regensburg für Überschwemmungen gesorgt. Starkregen ließ viele Keller und Garagen volllaufen. Betroffen waren vor allem die Orte Nittendorf, Hainsacker, Lappersdorf und Regenstauf. In Burglengenfeld im Landkreis Schwandorf schlug ein Blitz in ein Haus ein und setzte den Dachstuhl in Brand. Verletzt wurde nach jetzigem Stand aber niemand, wie die Polizei mitteilte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2020 19:00 Uhr