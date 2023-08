Unwetter mit Starkregen sorgen für Probleme in Unterfranken und in Frankfurt am Main

Würzburg: Schwere Unwetter mit Starkregen haben gestern Abend und in der Nacht in Unterfranken, aber auch in Hessen für dutzende Feuerwehreinsätze gesorgt. In Aschaffenburg wurde der Stadtring überschwemmt. Der Bach in Leidersbach trat über seine Ufer, überflutete Keller und Straßen und ließ Schlammmassen zurück. In der Region Schweinfurt stürzten Bäume um, am Untermain sowie in Teilen der Region Würzburg landete Schlamm und Holz auf den Straßen. Das Regengebiet hatte sich hinübergezogen bis Frankfurt am Main. Zwischen 21 Uhr und 5 Uhr früh mussten die Feuerwehren dort über 400 Mal ausrücken. Am Flughafen der Main-Metropole wurde für zwei Stunden die Abfertigung eingesellt, weil das Rollfeld überflutet war. 70 Flieger konnten nicht abheben, 20 nicht landen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2023 08:00 Uhr