Unwetter in Teilen Oberbayerns - Vermutlich ein Todesopfer

Nachrichtenarchiv - 25.07.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bad Tölz: Infolge des Unwetters in Oberbayern ist vermutlich ein Mensch ums Leben gekommen. Der Mann wurde leblos in einem Waldgebiet in Eglfing nördlich von Murnau aufgefunden. Die genaue Todesursache ist noch unklar. Am Abend waren Unwetter mit Starkregen, Orkanböen und teilweise auch mit Hagel über die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen und Miesbach hinweggezogen. Stellenweise fielen mehr als 40 Liter Regen pro Quadratmeter. Die Feuerwehr wurde zu weit mehr als 100 Einsätzen gerufen. Auslöser waren demnach vor allem überschwemmte Keller, geflutete Straßen und umgestürzte Bäume. So fiel in Habach ein Baum auf ein Auto. Dabei wurden zwei Menschen verletzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2021 22:00 Uhr