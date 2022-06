Unwetter in Oberbayern fordert mindestens ein Todesopfer

Nachrichtenarchiv - 20.06.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Freising: In dem oberbayerischen Landkreis ist bei dem schweren Unwetter ein Mensch ums Leben gekommen. Wie das Landratsamt weiter mitteilte, wurde zudem ein Mensch schwer verletzt und eine weitere Person wird noch vermisst. Die Polizei sei zu zahlreichen Einsätzen mit verletzten Personen gerufen worden, so ein Sprecher des Präsidiums in Ingolstadt. Der Raum Moosburg sei flächendeckend ohne Strom, zahlreiche Leitungen seien zerstört. Bis einschließlich morgen wird der Zugverkehr zwischen Freising und Landshut über Moosburg an der Isar eingestellt. In Niederbayern waren den Einsatzkräften ein Dutzend umgestürzte Bäume gemeldet worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2022 23:00 Uhr