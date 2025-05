Unwetter in Mitteldeutschland führen zu Verkehrsproblemen und mehreren Verletzten

Berlin: Heftige Gewitter, Starkregen und Windböen haben in mehreren Bundesländern zu Schäden und Verkehrsproblemen geführt. In Trier stürzte eine Baumkrone auf zwei fahrende Autos. Einer der Fahrer musste von Einsatzkräften befreit werden und kam ins Krankenhaus. In Mittelhessen wurden zwei junge Männer leicht verletzt, als ein Baum auf ihren Wagen krachte. In Nordhessen gab es bei zahlreichen Unfällen aufgrund der Witterung Sachschäden und mehrere Leichtverletzte. ln Rheinland-Pfalz fielen wegen auf Gleise gestürzter Bäume mehrere Regionalzüge aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2025 06:00 Uhr