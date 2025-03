Unwetter in Italien lösen Überschwemmungen aus

Rom: In der Toskana und der Emilia-Romagna sind Flüsse über die Ufer getreten. In den Provinzen Florenz und Pisa sind einige Dörfer nicht mehr erreichbar, hunderte Menschen mussten ihre Häuser verlassen. In Florenz sind die wichtigsten Museen und der Dom geschlossen, die Scheitelwelle des Flusses Arno hat die Stadt aber inzwischen passiert, ohne größere Schäden anzurichten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2025 13:00 Uhr