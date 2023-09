Unwetter in Griechenland sorgen weiter für dramatische Lage

Athen: Wegen der schweren Regenfälle und Überschwemmungen in Griechenland ist die wichtigste Autobahnverbindung des Landes zwischen Athen und Thessaloniki seit dem Abend auf gut 200 Kilometern gesperrt. Auch die Bahn stellte die Zugfahrten zwischen den beiden Städten ein. Das berichteten griechische Medien. Die große Tiefebene in der Region Thessalien, die "Kornkammer" Griechenlands, steht unter Wasser. In zahlreichen Dörfern und großen Teilen einiger Städte gibt es keinen Strom und kein Wasser. Die Schäden dürften in die Milliarden gehen. Nach offiziellen Angaben sind bei den Unwettern allein in Griechenland bislang drei Menschen ums Leben gekommen. Mehrere EU-Politiker haben bereits Unterstützung für Griechenland und das ebenfalls betroffene Bulgarien gefordert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2023 10:00 Uhr