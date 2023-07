Unwetter in Bayern beeinträchtigen Fernverkehr der Bahn bis in den Abend

Meldungsarchiv - 12.07.2023 11:15 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Die Unwetter in Bayern haben weiterhin Auswirkungen auf die Bahn: Laut einer Sprecherin sind einzelne Fernverkehrsstrecken bis voraussichtlich in den Abend gesperrt. Das betrifft etwa die Strecke München - Augsburg - Ulm, aber auch die Strecke von München nach Lindau. Für die Verbindung München - Rosenheim gibt es noch keine Angaben. Dort liegen Bäume im Gleis, die Oberleitung ist an zahlreichen Stellen heruntergerissen. Auch bei der Münchner S-Bahn kommt es zum Teil immer noch zu Verzögerungen und vielen Ausfällen. Insgesamt mussten Feuerwehr und andere Einsatzkräfte im Freistaat mehr als 1.000 Mal ausrücken. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden drei Menschen verletzt, in Marktoberdorf im Landkreis Ostallgäu und in Olching im Landkreis Fürstenfeldbruck. Sturmböen und Starkregen waren gestern über Teile Bayerns gezogen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.07.2023 11:15 Uhr