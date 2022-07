Unwetter im Iran lösen Überschwemmungen aus

Lufthansa-Piloten stimmen für Streikmöglichkeit

Frankfurt am Main: Bei der Lufthansa rückt ein Streik der Piloten näher. Bei einer Urabstimmung haben sich die Mitglieder der Vereinigung Cockpit nach Angaben der Gewerkschaft für einen Arbeitskampf ausgesprochen. Bei der Lufthansa Passagier-Airline waren 97,6 Prozent der Teilnehmer dafür, bei der Frachttochter Cargo 99,3 Prozent. Damit ist ein Ausstand der Flugkapitäne ab sofort möglich, einen Antrag dafür gibt es aber noch nicht. So bleibt unklar, wann ein Streik beginnen könnte. Vorher hatte Cockpit-Sprecher Baier erklärt, in den bisherigen sechs Tarifrunden habe sich leider nichts getan. Die Piloten fordern in den Verhandlungen mit der Lufthansa unter anderem 5,5 Prozent mehr Gehalt und einen automatischen Inflationsausgleich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.07.2022 13:00 Uhr