Unwetter haben in der vergangenen Nacht für Überschwemmungen in Bayern gesorgt

München: Die Unwetter der vergangenen Nacht haben zu zahlreichen Polizei- und Feuerwehreinsätzen in Bayern geführt. Besonders betroffen waren Schwaben, Oberbayern und Niederbayern. Dort wurden Straßen und Keller durch den Starkregen überschwemmt. In Straubing mussten Einsatzkräfte eine Frau aus ihrem überfluteten Keller befreien. Im oberbayerischen Gars am Inn brannte ein Sägewerk - vermutlich in Folge eines Blitzeinschlags. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. In Augsburg waren nach Angaben der Stadtwerke etwa eine Stunde lang 30.000 Haushalte ohne Strom. Laut einem Polizeisprecher hatte ein Blitz zwei Umspannwerke lahmgelegt, die die Innenstadt und den Osten Augsburgs versorgen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2024 08:00 Uhr