Unwetter führt zu erheblichen Beeinträchtigungen in Bayern

München: Die Unwetter der vergangenen Nacht haben nach wie vor Auswirkungen auf den Zugverkehr im Süden Bayerns. Vor allem bei der Münchner S-Bahn kommt es zu erheblichen Einschränkungen und Zugausfällen. Einzelne Streckenabschnitte bleiben gesperrt. Am Abend war der gesamte S-Bahn-Verkehr vorübergehend eingestellt worden. In Schwaben wurden insgesamt mindestens 16 Menschen verletzt. Bei einem Motorradfahrer-Treffen in Nördlingen wurden zehn Personen von umherfliegenden Teilen getroffen. Auf einem Campingplatz in Lindau fielen Äste von Bäumen herab, dort wurden sechs Personen verletzt. Der Platz wurde evakuiert, die Camper sind derzeit in der Inselhalle in Lindau untergebracht. Der Deutsche Wetterdienst rechnet für Bayern im Tagesverlauf und in der Nacht mit weiteren Unwettern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2023 11:00 Uhr