Unwetter führt in Teilen Deutschlands zu Überflutungen

Berlin: Nach zahlreichen Unwetterschäden durch Gewitter und Starkregen in einigen Regionen Westdeutschlands hat sich die Lage in der Nacht entschärft. Der Deutsche Wetterdienst hob alle Unwetterwarnungen wieder auf. Zuvor war es mancherorts zu Überschwemmungen, umgestürzten Bäumen, vollgelaufenen Kellern und Straßenblockaden durch Schlammablagerungen gekommen. Die Feuerwehren und Rettungskräfte waren im Großeinsatz. In Bayern war besonders der Landkreis Aschaffenburg betroffen, in Baden-Württemberg traf es den Raum Tübingen besonders hart. Auch im Ahrtal kam es wieder zu Überflutungen. Verletzt wurde niemand. Der Verkehr auf Schiene, Straßen und in der Luft war regional betroffen, es kam zu Verspätungen, einzelne Zugverbindungen fielen ganz aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2024 07:00 Uhr