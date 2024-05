Unwetter führen in Teilen Deutschlands zu Überschwemmungen

Berlin: Gewitter und Starkregen haben in einigen Regionen Deutschlands zu Überschwemmungen geführt. Im Landkreis Aschaffenburg kam es zu mehr als 200 Feuerwehreinsätzen. Meist waren vollgelaufene Keller die Ursache. In Arnstein im Landkreis Main-Spessart ist ein Mann in seinem vollgelaufenen Keller ums Leben gekommen. Die Todesursache ist noch unbekannt. Außerdem mussten überflutete Straßen von Schlamm und Unrat befreit werden. In Baden-Württemberg traf es Bisingen südwestlich von Tübingen besonders hart, wo laut Polizei am frühen Abend Keller und Straßen unter Wasser standen. Auch im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz musste die Feuerwehr zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Personen kamen nicht zu Schaden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2024 10:00 Uhr