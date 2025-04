Unwetter führen auf griechischen Inseln zu Überschwemmungen

In Griechenland haben starke Unwetter zu Überschwemmungen auf mehreren Inseln in der Ägäis geführt: Unter anderem auf Mykonos, Paros und Chios stehen Orte unter Wasser. Nach Starkregen und Steinrutschen ist der Verkehr weitgehend zum Erliegen gekommen. Zwei Menschen saßen wegen der Wassermassen in ihrem Auto fest und mussten gerettet werden, andere konnten ihre Häuser nicht verlassen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 01.04.2025 11:00 Uhr