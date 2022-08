Unwetter fluten Keller und Straßen in Mittelfranken und der Oberpfalz

Nachrichtenarchiv - 27.08.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Wegen der starken Regenfälle sind in Mittelfranken und der Oberpfalz hunderte Keller vollgelaufen, zahlreiche Straßen waren überflutet. Die Feuerwehren im Großraum Nürnberg mussten nach Angaben der Leitstelle zu mehr als 530 Einsätzen ausrücken. Auch in den Landkreisen Roth, Schwandorf, Amberg-Sulzbach und der Stadt Amberg waren Feuerwehren und Technisches Hilfswerk im Dauer-Einsatz. In Zirndorf im Landkreis Fürth wurde eine Unterführung geflutet. Nach Angaben der Polizei stand das Wasser hüfthoch - vier Menschen mussten aus ihren Fahrzeugen befreit werden. - Auch in anderen Teilen Deutschlands kam es zu teils heftigen Regenfällen: In Berlin sagten die Punkband "Die Ärzte" und Rapper Marteria deshalb ihre für den Abend geplanten Konzerte ab. Bundespräsident Steinmeier beendete das Bürgerfest auf Schloss Bellevue vorzeitig. Heute rechnet der Deutsche Wetterdienst mit weiteren Unwettern, vor allem im Osten und Süden Deutschlands.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2022 11:00 Uhr