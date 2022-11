Untersuchungsausschuss zu Kapitol-Attacke prüft Schritte gegen Trump

Mehrheit der G20-Staaten wird Russlands Krieg in Gipfelerklärung verurteilen

Nusa Dua: Die USA rechnen mit einer scharfen Verurteilung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine beim G20-Gipfel in Indonesien. Wie ein US-Regierungsvertreter auf Bali sagte, gehe er davon aus, dass die "die meisten" Mitglieder der G20 in der Abschlusserklärung des Treffens deutlich machen werden, dass sie Russlands Krieg in der Ukraine verurteilen. Nach Angaben von EU-Ratspräsident Michel hatten sich die Chefunterhändler der G20-Mitglieder bereits am Abend auf den Entwurf für eine gemeinsame Abschlusserklärung geeinigt. Der Text muss noch auf Ebene der Staats- und Regierungschefs bestätigt werden.

