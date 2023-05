Unterschiedliche Reaktionen auf Wahlsieg Erdogans

Kurzmeldung ein/ausklappen In Spanien gewinnen konservative Parteien bei den Kommunalwahlen

Madrid: Bei den Kommunalwahlen in Spanien haben die konservative PP und die rechte Vox stark hinzugewonnen. Die PP kam nach Auszählung fast aller Stimmen landesweit auf knapp 32 Prozent. Damit legte sie um neun Prozentpunkte zu. Vox bekam gut sieben Prozent - was einen Zuwachs von vier Prozentpunkten bedeutet. Die PSOE erzielte gut 28 Prozent und ist damit nur noch zweitstärkste Kraft. In vier der fünf größten Städte des Landes könnte die PP künftig den Bürgermeister stellen - in Madrid und Málaga mit absoluter Mehrheit, in Sevilla und Valencia mithilfe von Vox. Auch bei den Regionalwahlen in 12 von 17 autonomen Gemeinschaften - was unseren Bundesländern entspricht - zeichnen sich erhebliche Zugewinne für PP und Vox ab. Allerdings sind die Auszählungen hier noch nicht so weit - aussagekräftige Ergebnisse werden erst später erwartet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.05.2023 01:00 Uhr