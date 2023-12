Unterschiedliche Reaktionen auf UN-Resolution zu Gaza

New York: Die Reaktionen auf die jüngste Resolution des UN-Sicherheitsrates zum Krieg in Israel und Gaza fallen unterschiedlich aus. Das Gremium fordert völkerrechtlich bindend umfassende Hilfe für die Palästinenser im Gazastreifen, aber keine Waffenruhe. Der israelische UN-Botschafter Erdan nannte die Resolution realitätsfern. Aus seiner Sicht hätten sich die Vereinten Nationen auf die humanitäre Krise der Geiseln konzentrieren sollen. Für die Hamas ist die Resolution mit Blick auf die humanitäre Lage im Gazastreifen unzureichend. Die Palästinenserregierung im Westjordanland dagegen begrüßt das Votum als Schritt in die richtige Richtung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.12.2023 01:00 Uhr