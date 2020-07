Unterschiedliche Korrekturvorschläge für fehlerhafte Straßenverkehrsordnung

Städtetag ruft zu mehr Nutzung von Bus und Bahn auf

Berlin: Trotz Corona-Krise sollen Bürger wieder stärker auf öffentliche Verkehrsmittel setzen. Dazu hat der Deutsche Städtetag aufgerufen. Zur Begründung sagte Städtetagsgeschäftsführer Dedy den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, es gebe keine Anzeichen dafür, dass sich im Nahverkehr überdurchschnittlich viele Menschen mit dem Virus angesteckt hätten. Das zeige, dass die Schutzmaßnahmen wirkten, auch die Maskenpflicht. Wer unter den aktuellen Corona-Bedingungen wieder gern in ein Restaurant gehe, der könne mindestens genau so gut in den Bus, die U-Bahn oder die Straßenbahn steigen, so Dedy weiter. Die Verkehrswende zur nachhaltiger Mobilität dürfe durch das Coronavirus nicht ausgebremst werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2020 17:00 Uhr