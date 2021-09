Unterrichtsbeginn in Bayern mit dreiwöchiger Maskenpflicht

München: Der Unterricht im neuen Schuljahr startet wegen der Corona-Pandemie laut Kultusminister Piazolo mit einem Sicherheitsnetz. Oberste Maxime sei für ihn der Präsenzunterricht, der unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz stattfinden solle, sagte Piazolo zum Unterrichtsstart in der kommenden Woche am 14. September. Die bayerischen Schüler müssen in den ersten drei Wochen auch während des Unterrichts eine Maske tragen. Dazu kommen Lüften, regelmäßige Tests, Impfangebote an Schulen sowie gelockerte Quarantäneregelungen. Geimpfte und Getestete müssten nicht in Quarantäne, für alle anderen herrschten Regelungen nach „Augenmaß“, so Piazolo.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2021 15:00 Uhr