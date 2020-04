Unterricht an bayerischen Schulen könnte nach Pfingsten wieder möglich sein

Nachrichtenarchiv - 28.04.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern sollen möglichst alle Schüler rasch wieder in den Schulen unterrichtet werden. Kultusminister Piazolo nannte im Anschluss an die Kabinettssitzung als Zielvorstellung Pfingsten. Er sagte aber, es gebe noch Abstimmungsbedarf. Zumindest sollte dann ein Unterricht vor Ort in eingeschränktem Umfang für alle Kinder und Jugendlichen möglich sein. Ab Montag, den 11. Mai, sollen Schüler, die im nächsten Jahr ihren Abschluss machen, wieder an die Schulen zurückkehren, genauso wie Viertklässler. Die Kultusminister der Länder haben ein Konzept beschlossen, das vorsieht, dass jeder Schüler bis zum Beginn der Sommerferien tage- oder wochenweise die Schule besuchen kann. Dabei habe der Infektions- und Gesundheitsschutz höchste Priorität.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2020 18:00 Uhr