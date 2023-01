Unternehmer sorgen sich am meisten vor Cyber-Angriffen

Nachrichtenarchiv - 17.01.2023 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Unterföhring: Manager und Sicherheitsfachleute sehen in Cyber-Angriffen die größte Gefahr für Unternehmen in Deutschland. Das geht aus dem weltweiten "Risikobarometer" der Allianz-Industrieversicherung AGCS hervor. Rund ein Drittel der etwa 2.700 befragten Manager fürchtet sich demnach vor Hacker-Attacken, ebenso viele vor stillstehenden Produktionsanlagen. Ein Viertel sorgt sich wegen der abkühlenden Konjunktur. AGCS-Chef Joachim Müller sagte, die aktuelle Lage sei ein Stresstest für jedes Unternehmen. Naturkatastrophen und der Klimawandel würden inzwischen nicht mehr als so großes Risiko bewertet. Corona spiele gar keine Rolle mehr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2023 12:00 Uhr