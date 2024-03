Unternehmer nehmen Stellung gegen AfD

Berlin: Eine Reihe von Unternehmern haben Stellung gegen die AfD bezogen. Der Gründer des Tunnelbaukonzerns, Herrenknecht, sagte der Welt am Sonntag, es gebe bislang zu wenige Unternehmer, die Farbe bekennen und sich politisch äußern würden. Eine Abschottungspolitik, wie die AfD sie vertrete, nannte er, so wörtlich, "fatal". Der Inhaber des Dübelherstellers, Fischer, warnt trotz deutlicher Kritik an der Politik der Bundesregierung vor Populisten. Wer meine, die AfD helfe zu Freiheit im Denken und Handeln für Gesellschaft und für Unternehmen, werde - Zitat - "womöglich schon sehr bald das Gegenteil von Freiheit, Demokratie und gesellschaftlicher Vielfalt erfahren". Der Schuhfabrikant Deichmann sprach von einer "politischen Strömung", die gefährliche Geisteshaltungen befördere und die demokratische Ordnung in Frage stelle.

