Unternehmer klagen gegen Lockdown im Berchtesgadener Land

In einigen bayerischen Städten gibt es im öffentlichen Nahverkehr wieder Warnstreiks

München: In einigen bayerischen Städten gehen heute die Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr weiter. Betroffen sind Bamberg, Aschaffenburg, Coburg, Regensburg und Kaufbeuren. Damit will die Gewerkschaft Verdi Druck machen, bevor am Freitag die Tarifverhandlungen in die dritte Runde gehen. Gestern hatten die Warnstreiks in den großen bayerischen Städten weite Teile des öffentlichen Nahverkehrs lahmgelegt. Busse und Bahnen blieben in den Depots. Für den Rest der Woche hat die Gewerkschaft erst einmal keine weiteren Aktionen geplant.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2020 06:00 Uhr