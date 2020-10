Unternehmer klagen gegen Lockdown im Berchtesgadener Land

Schulen und Kitas sollen laut Söder so lange wie möglich offen bleiben

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat noch einmal betont, dass die Staatsregierung einen vollständigen Lockdown wie im Frühjahr möglichst verhindern will. Nach einer Sitzung des Kabinetts in München sagte Söder auf einer Pressekonferenz, Schulen und Kitas sollten so lange wie möglich offen bleiben und im Fall des Falles auch als erste wieder geöffnet werden. Darüber hinaus erwarte man von den Schulen maximale Flexibilität, so Söder. Das gelte sowohl für digitale Angebote als auch für Prüfungen in Pandemie-Zeiten. Wörtlich sagte der Ministerpräsident: "Kinder und Jugendliche müssen sich auf uns verlassen können." Für den Kulturbereich kündigte Söder neue finanzielle Hilfen an. Insgesamt werde man weitere 370 Millionen Euro für die Kultur zur Verfügung stellen, unter anderem für Solo-Selbstständige. Mit Blick auf die Bund-Länder-Sitzung morgen wiederholte Söder seine Forderung nach bundesweit einheitlichen Maßnahmen. Seine Devise sei, lieber schneller und konsequent zu handeln als verzögert und verlängert.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.10.2020 13:45 Uhr