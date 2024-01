Hamburg: Der Unternehmer Günther Fielmann ist tot. Der Gründer der gleichnamigen Optikerkette starb bereits vorgestern im Alter von 84 Jahren in seinem Wohnort Lütjensee in Schleswig-Holstein. Das teilte das Unternehmen mit. Fielmann eröffnete 1972 sein erstes Geschäft in Cuxhaven. Inzwischen findet sich in nahezu jeder Fußgängerzone eine Filiale seiner Optiker-Kette. Insgesamt 977 Niederlassungen im In- und Ausland, mehr als 22 000 Beschäftigte und 27 Millionen Kundinnen und Kunden zählte die Fielmann AG im vergangenen Jahr. Fielmann hatte sich 2019 aus dem Unternehmen zurückgezogen und die Leitung seinem Sohn Marc übergeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.01.2024 13:00 Uhr