Hamburg: Der Unternehmer Günther Fielmann ist tot. Wie seine Firma mitgeteilt hat, starb er bereits vorgestern im Alter von 84 Jahren in seinem Wohnort in Lütjensee in Schleswig-Holstein. Fielmann gründete 1972 die gleichnamige Optikerkette, die sich innerhalb weniger Jahre zum deutschen Marktführer entwickelte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.01.2024 09:15 Uhr