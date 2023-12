Unternehmer finden laut Studie immer seltener geeigneten Nachfolger

Berlin: Unternehmer in Deutschland tun sich immer schwerer, einen geeigneten Nachfolger zu finden. Das melden die Zeitungen der Funke Mediengruppe und berufen sich auf eine Auswertung der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Demnach kamen im vergangenen Jahr auf knapp 6.800 Seniorchefs nur etwa 2.000 Übernahme-Interessenten. Das ist laut DIHK der niedrigste Wert seit Beginn der Statistik 2007. Besonders angespannt ist die Lage in Ostdeutschland - einschließlich Berlin. DIHK-Präsident Adrian sprach von "einschneidenden Entwicklungen für den Standort Deutschland". Immer mehr Unternehmen würden verschwinden und Lücken in Wirtschaft und Gesellschaft hinterlassen, sagte er.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2023 12:00 Uhr