Unternehmenschef von Schaeffler verteidigt geplanten Stellenabbau

Nachrichtenarchiv - 08.11.2022 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Herzogenaurach: Der Chef des fränkischen Auto- und Industriezulieferers Schaeffler, Rosenfeld, hat den geplanten Stellenabbau verteidigt. Der Schritt sei notwendig, um die Firma für die Zukunft auszurichten, erklärte Rosenfeld. Nach seinen Worten handelt es sich um eine Reaktion auf den beschleunigten Wandel vom Verbrenner zum Elektro-Antrieb. Zuvor hatte Schaeffler angekündigt, bis 2026 weltweit 1.300 Stellen abzubauen, davon 1.000 in Deutschland. Betroffen seien hauptsächlich Verwaltung und Entwicklung von Verbrennern an den Standorten Herzogenaurach, Bühl und Homburg. Auch am Standort Schweinfurt befürchtet der Betriebsrat den Wegfall von Arbeitsplätzen. Die Unternehmensleitung erhofft sich Kosten-Senkungen von bis zu 100 Millionen Euro pro Jahr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.11.2022 12:45 Uhr