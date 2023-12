Unternehmen wollen laut Ifo-Institut deutlich weniger investieren

München: Die Unternehmen in Deutschland wollen angesichts schwieriger Rahmenbedingungen weniger investieren. Wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte, fiel das entsprechende Barometer für Vorhaben im laufenden Jahr auf 2,2 Punkte. Im März waren es noch 14,7 Punkte. Für das kommende Jahr liegen die Erwartungen nochmal niedriger. Gründe seien die gestiegenen Finanzierungskosten, eine schwache Nachfrage und wirtschaftspolitische Unsicherheit. Am pessimistischsten ist demnach der Handel, wo immer mehr Unternehmen ihre Ausgaben kürzen. Dort ist auch die Innovationsbereitschaft laut einer Erhebung der Industrie- und Handelskammer so niedrig wie zuletzt 2008. Die Automobilhersteller halten dagegen an ihren ursprünglichen Plänen fest und wollen ihre Investitionsausgaben spürbar ausweiten. Stabil sind auch die Erwartungen bei der Instustrie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2023 10:00 Uhr