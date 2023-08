Unternehmen wollen laut Habeck 80 Milliarden Euro in Deutschland investieren

Berlin: In der Diskussion über die aktuelle Konjunkturflaute hat Bundeswirtschaftsminister Habeck die Stärken Deutschlands herausgestellt. In den Zeitungen der Funke Mediengruppe bezeichnete er die Bundesrepublik als einen Standort mit gut ausgebildeten Menschen, einem starken Mittelstand, innovativen Unternehmen und vielen Firmen, die Ideen hätten und sich erneuerten. Der Grünen-Politiker verwies darauf, dass nach seiner Schätzung derzeit rund zwei Dutzend Unternehmen Großinvestitionen im Volumen von etwa 80 Milliarden Euro in Deutschland planen. Die wirtschaftliche Lage nannte Habeck insgesamt schwierig. Als Gründe führte er den Fachkräftemangel und die anhaltenden Folgen der Energiekrise an. Die Bundesrepublik müsse deshalb weiter an ihrer Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftskraft arbeiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2023 07:00 Uhr