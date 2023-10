Unternehmen müssen ab heute Daten über Importe sammeln

Brüssel: Unternehmen müssen ab heute Daten über ihre Importe außerhalb der EU sammeln, also etwa wenn sie Schrauben aus China einkaufen. Die Informationen müssen sie ab Januar dann nach Brüssel melden. Die Daten dienen als Grundlage für den geplanten CO2-Preis, der ab 2026 auf bestimmte Importe erhoben werden soll. Die EU will dadurch Anreize schaffen, dass mehr klimaneutral produziert wird. Die Industrie- und Handelskammern kritisieren die Umsetzung. So sei nicht einmal klar, welche Behörde die gemeldeten Daten kontrollieren soll. Einige Länder haben bereits Klagen angekündigt. Grundsätzlich begrüßen aber viele Wirtschaftsverbände die Idee, die hiesigen Betriebe vor billigen, klimaschädlich produzierten Importwaren zu schützen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2023 07:00 Uhr