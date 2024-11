Unternehmen halten sich bei Neueinstellungen zurück

München: Die Konjunkturschwäche macht sich zunehmend auch am Arbeitsmarkt bemerkbar. Das zeigt sich am Beschäftigungsbarometer für Oktober, das das Münchner ifo-Institut vorgelegt hat. Das Barometer sank leicht und weist den niedrigsten Wert seit über vier Jahren auf. Die Forscher beobachten demnach seit Monaten eine negative Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt - nicht schnell, aber kontinuiertlich. Demnach entlassen Unternehmen eher Mitarbeiter, als dass sie neue einstellen. Das gelte vor allem für die Bereiche Industrie und Handel. Mehr neue Jobs gibt es den Angaben zufolge beispielsweie im Tourismus und in der IT-Branche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2024 12:00 Uhr