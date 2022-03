Unternehmen haben nach Corona-Lockdowns keinen Entschädigungsanspruch

Nachrichtenarchiv - 17.03.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Karlsruhe: Unternehmen haben für ihre Einnahmeausfälle durch Corona-Lockdowns keinen Anspruch auf staatliche Entschädigung. Das hat der Bundesgerichtshof so entschieden. Die Karlsruher Richterinnen und Richter wiesen in einem Pilotverfahren die Klage eines Gastronomen und Hoteliers gegen das Land Brandenburg ab, der im Frühjahr 2020 weitgehend schließen musste. Hilfeleistungen für von der Pandemie schwer getroffene Wirtschaftsbereiche seien keine Aufgabe der Staatshaftung, sagte der Vorsitzende Richter Herrmann. Aus dem Sozialstaatsprinzip folge nur eine Pflicht zu innerstaatlichem Ausgleich. Dieser Verpflichtung sei der Staat in der Pandemie durch Hilfsprogramme nachgekommen. Möglich wäre nun noch eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2022 11:00 Uhr