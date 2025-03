Unterhändler von Union und SPD empfehlen Koalitionsgespräche

Berlin: Der erste Schritt auf dem Weg zu einer schwarz-roten Bundesregierung ist gemacht. Knapp zwei Wochen nach der Bundestagswahl haben CDU, CSU und SPD ihre Sondierungen abgeschlossen und empfehlen ihren Parteien Koalitionsgespräche. Das haben die Parteichefs in Berlin verkündet. Demnach sind sich die Sondierer in einer ganzen Reihe von Sachfragen einig geworden - zum Beispiel in der Migrationspolitik. An den Grenzen sollen künftig auch Menschen zurückgewiesen werden, die ein Asylgesuch stellen - aber nur in Abstimmung mit den Nachbarländern. Das Bürgergeld soll - so wörtlich - zu einer Grundsicherung für Arbeitssuchende umgestaltet werden. Geplant ist außerdem eine Reform der Einkommensteuer, um die breite Mittelschicht zu entlasten, wie es heißt. Wenn die Parteigremien zustimmen, könnten die Koalitionsgespräche nächste Woche beginnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2025 20:00 Uhr