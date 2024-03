Unterhändler der EU einigen sich auf neue Verpackungsregeln

Brüssel: In der EU soll es künftig weniger Einwegverpackungen geben. Unterhändler von Parlament und Mitgliedsstaaten einigten sich am Abend darauf, dass bestimmte Einwegverpackungen ab 2030 verboten sein sollen, so etwa für frisches Obst und Gemüse in Supermärkten und Plastikfolien für Koffer an Flughäfen. Außerdem soll Einwegplastik in Hotels und Restaurants nicht mehr erlaubt sein. Als Beispiele wurden kleine Salz- und Zuckerportionen genannt und auch Seifen. Ziel ist es, den Verpackungsmüll in der EU bis 2040 schrittweise um mindestens 15 Prozent zu reduzieren - verglichen mit 2018. Die Mitgliedstaaten müssen den neuen Regeln allerdings noch zustimmen.

