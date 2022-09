Unterfrankens größter Stausee wird wieder gefüllt

Nachrichtenarchiv - 22.09.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stadtlauringen: Der Ellertshäuser See bekommt wieder Wasser. Der Abfluss des größten Stausees in Unterfranken wurde heute geschlossen. Wegen Sanierungsarbeiten war das Wasser im Herbst vergangenen Jahres abgelassen worden. Bis der See wieder voll ist, wird es aber noch dauern: er soll nur durch Regen und Schnee gefüllt werden. Badegäste können den Ellertshäuser See frühestens 2024 wieder nutzen. Gleichzeitig dient er dem Hochwasserschutz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2022 15:00 Uhr